Про це йдеться у дописі виконавиці в Instagram.

alyona alyona поділилась, що якось у її рідній Баришівці комендантська година тривала 4 дні, тому у неї з’явився час, аби написати новий трек.

“Раніше агресію я не пускала у своє серце. Завжди була зайнята потребами людей і волонтерством. Але кожна подія в Бучі, Маріуполі, Харкові, Чернігові, Луганській та Донецькій областях злістю просочувалися крізь мене майже непомітно. Просочувалися в саме серце”, – написала виконавиця.

Вся ця злість, додала вона, зараз виплеснулась “у монолог”.

У новій пісні alyona alyona йдеться про російське вторгнення, обстріли міст, мужніх українських воїнів та мовчання організацій, яким “не потрібні санкції, бо постраждають акції”.

Водночас трек alyona alyona закінчується словами про перемогу України.

“Скільки звірств ще б не зробили російські солдати, ми все одно переможемо і кожен з них все одно розплатиться за всі свої вчинки. Перемога за нами! Слава Україні”, – резюмувала виконавиця.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)