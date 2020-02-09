До найважливішої події в світі кіно, щорічної церемонії вручення премії "Оскар", залишилися лічені години. Напередодні грандіозної події кіносвіту #Букви розповідають про голлівудських зірок, які ще не удостоїлися престижної нагороди.

Емі Адамс

Американська актриса і співачка шість разів номінувалася на премію “Оскар”, у тому числі за фільми “Сумнів”, “Майстер”, “Афера по-американськи” і “Прибуття”, але кінокритики ніяк не відзначили Адамс.

Зате вона є володаркою двох премій “Золотий глобус” за головну роль в трагікомедії “Афера по-американськи” і за головну роль в драмі “Великі очі”.

Джонні Депп

Американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер, якому найбільшу популярність принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, тричі номінувався на “Оскар”. Зокрема, за картини “Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт”, “Чарівна країна” і “Пірати Карибського моря: Прокляття “Чорної перлини”.

Однак Деппу отримати заповітну статуетку жодного разу не вдалося.

Роберт Дауні (молодший)

Американський актор, продюсер і музикант двічі був номінований на премію за роль в “Залізній Людині” і “Чапліні”, проте обидва рази критики віддавали нагороду іншим.

Джим Керрі

Канадо-американський актор, комік, сценарист і продюсер є рекордсменом за кількістю престижних номінацій і нагород, але не удостоївся жодного “Оскара”.

В одному з інтерв’ю Керрі зізнавався, що дуже хоче отримати премію:

“… Я буду незадоволений доти, поки не опинюся в потоці світла перед камерою з вдячною промовою. Ви розумієте, про що я … Я не знаю, яким чином я добуду “Оскара” і що мені доведеться для цього зробити. Так, такий я марнославний!..”- сказав він.

Кіра Найтлі

Англійська актриса є дворазовою номінанткою на премію “Оскар” за роль Елізабет Беннет у фільмі “Упередження і гордість” і за роль Анни Кареніної в фільмі “Анна Кареніна”.

Вілл Сміт

Американський актор жодного разу не отримував “Оскар” за свої фільми, проте в кар’єрі Сміта налічується дві номінації на премію. У 2001 році за роль Мохаммеда Алі в однойменному байопіку, друга його номінація на цю премію була в 2006 році.

Х’ю Джекман

Австралійський актор і продюсер, якому популярність принесла роль супергероя-мутанта Росомахи в серії фільмів “Люди Ікс”, є володарем номінації на “Оскар” за роль в мюзиклі “Знедолені”, але удостоїться нагороди Джекман не зміг.

Дженіфер Еністон

Американська актриса, продюсер і бізнесвумен, найбільш відома як виконавиця ролі Рейчел Грін у телевізійному серіалі каналу NBC “Друзі”, так і не отримала “Оскар”. Більш того, Еністон навіть не номінували на престижну кінопремію.

Бредлі Купер

Американський актор, продюсер і режисер, чиїм дебютом на великому екрані стала роль в кінокомедії “Спекотне американське літо” був номінований на премію, але статуетку так і не отримав.

Варто зазначити, що в цьому році Купер знову побореться за премію, як продюсер в номінації кращий фільм за картину “Джокер”.

Моніка Беллуччі

Італійська актриса і модель удостоїлася безлічі європейських нагород за такі фільми, як “Квартира”, “Малена”, “Матриця” і “Пристрасті Христові”. Однак на “Оскар” її не номінували. Більш того актриса жодного разу не була на церемонії навіть в якості гості.