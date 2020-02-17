Один з найбагатших людей світу — засновник компанії Amazon Джефф Безос — виділив 10 млрд доларів для боротьби з кліматичними змінами.

Про це він повідомив в своєму Instagram.

Так в понеділок, 17 лютого, Джефф Безос оголосив про запуск спеціального фонду — “Bezos Earth Fund”. Бюджет фонду — 10 млрд доларів.

“Ця глобальна ініціатива буде фінансувати вчених, активістів, неурядові організації — будь-які зусилля, які дають реальну можливість допомогти зберегти та захистити світ природи. Я виділяю 10 мільярдів доларів для початку та почну видавати гранти цього літа”, — пояснив бізнесмен.

Безос наголосив, що зміни клімату — “найбільша загроза для планети”. Він висловив бажання “працювати разом з іншими, щоб поліпшити відомі та досліджувати нові способи боротьби з руйнівним впливом зміни клімату на цю планету”.

За яким принципом фонд буде визначати проєкти, гідні фінансування, наразі невідомо.