В українській стороні Спільного центру з контролю та координації припинення вогню (СЦКК) заявили, що з початку року кількість обстрілів з боку бойовиків на Донбасі зростає в геометричній прогресії.

Про це керівник української сторони СЦКК Олександр Апполонов сказав в інтерв’ю телеканалу “Дом”.

Зокрема, обстріли бойовиків на Донбасі протягом 11-12 вересня стали одними з наймасштабніших за останні п’ять років.

“За ці дві доби четверо військовослужбовців загинули, 15 були поранені. Загалом за дві доби збройними формування Російської Федерації здійснено 47 обстрілів із застосуванням мінометів калібру 82 і 120 мм, артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів, стрілецької зброї та інших засобів ближнього бою”, – зазначив Апполонов.

На його думку, це обумовлено початком активної фази стратегічних навчань “Захід-2021”, і початком проведення виборів до Держдуми Росії із залученням цивільного населення, яке отримало паспорти Російської Федерації, та яке проживає на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

“Ще одним фактором, на мою думку, також є спроби показати людству міць своїх незаконних збройних формувань шляхом проведення деяких акцій гібридної війни. Це все супроводжується і застосуванням ЗМІ як Російської Федерації, так і інтернетвидань, які діють на окупованих територіях Донецької та Луганської областей”, – додав керівник української сторони СЦКК.

Крім того, він наголосив, що такого зухвалого застосування зброї на Донбасі, як у 2021-му, не було останні 5 років.

“Я впевнено можу сказати, що протягом останніх п’яти років такого зухвалого застосування засобів вогневого ураження з боку збройних формувань Росії я не пам’ятаю. Навіть якщо ми подивимося минулий рік, липень 2020 року — після укладення угод про режим припинення вогню, до Нового року, було більш-менш спокійно. НЗФ дотримувалися режиму припинення вогню. Але на початку цього року, травень, червень — обстріли зростають в геометричній прогресії”, — сказав Апполонов.