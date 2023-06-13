Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
Фахівці зауважили, що, найімовірніше, Росія почала отримувати ударні дрони корабельними партіями (раніше їх доставляли літаками) через Каспійське море.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей “міжнародний транзитний коридор північ-південь” набув значно більшого значення.
“Це дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, включаючи поставки зброї, у спосіб, який, як вона сподівається, буде менш вразливим до міжнародних санкцій”, – мовиться у повідомленні.
Росія також працює над запуском внутрішнього виробництва БпЛА, майже напевно за підтримки Ірану.
Росія, швидше за все, інвестує в безпілотники, оскільки вони відносно дешевші у порівнянні з крилатими ракетами, значну частину яких РФ вже витратила для ударів по Україні.
Згідно з висновком розвідки США, оприлюдненим Білим домом сьогодні, 9 червня, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви, оскільки Кремль прагне забезпечити постійне постачання зброї для війни в Україні.