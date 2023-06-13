За інформацією британських розвідників в останні місяці РФ, імовірно, працювала над забезпеченням довгострокових поставок великої кількості ударних БпЛА з Ірану.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Фахівці зауважили, що, найімовірніше, Росія почала отримувати ударні дрони корабельними партіями (раніше їх доставляли літаками) через Каспійське море.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей “міжнародний транзитний коридор північ-південь” набув значно більшого значення.

“Це дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, включаючи поставки зброї, у спосіб, який, як вона сподівається, буде менш вразливим до міжнародних санкцій”, – мовиться у повідомленні.

Росія також працює над запуском внутрішнього виробництва БпЛА, майже напевно за підтримки Ірану.

Росія, швидше за все, інвестує в безпілотники, оскільки вони відносно дешевші у порівнянні з крилатими ракетами, значну частину яких РФ вже витратила для ударів по Україні.