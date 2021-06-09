Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Монета номінальною вартістю 20 доларів була останньою золотою монетою, випущеною для ймовірного обігу в Америці. Але цього так і не відбулося через те, що президент Франклін Рузвельт відкликав США від золотого стандарту, щоб вивести країну з депресії.
Більшість монет було знищено і володіння ними було незаконним — за винятком однієї, проданої в Нью-Йорку. На ній з одного боку зображена Свобода, з іншого – орел, що летить.
Певний час вона належала королю Єгипту Фаруку, а потім була вилучена під час спецоперації спецслужб у Нью-Йорку.
- Королівський монетний двір Канади за дорученням Національного Банку країни відчеканив партію рідкісних золотих монет номіналом один долар у формі української писанки із зображенням королеви Великої Британії Єлизавети II.