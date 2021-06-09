Золота монета США 1933 року була продана на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку за рекордні 18,9 мільйона доларів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Монета номінальною вартістю 20 доларів була останньою золотою монетою, випущеною для ймовірного обігу в Америці. Але цього так і не відбулося через те, що президент Франклін Рузвельт відкликав США від золотого стандарту, щоб вивести країну з депресії.

Більшість монет було знищено і володіння ними було незаконним — за винятком однієї, проданої в Нью-Йорку. На ній з одного боку зображена Свобода, з іншого – орел, що летить.

Певний час вона належала королю Єгипту Фаруку, а потім була вилучена під час спецоперації спецслужб у Нью-Йорку.