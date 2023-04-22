Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що сексуальна освіта та статеве виховання в Україні повинні бути частиною освітньої програми. На його думку, це дозволить запобігти сексуальному насильству та поширенню захворювань, що передаються статевим шляхом.

Про це він заявив в етері телемарафону, передає “Суспільне”.

“Якби я запитав людину, чи треба вивчати правила дорожнього руху? Відповідь буде очевидною. Треба, бо це — питання безпеки. Так само треба дбати про безпеку людини — а це є найголовнішим правом людини, право на життя і здоров’я”, — сказав він.

За словами посадовця, саме для цього потрібне статеве виховання та сексуальна освіта.

Він пояснив, що статеве виховання стосується більше фізіології. Водночас сексуальна освіта — це соціальний аспект, як людина має себе поводити у стосунках з іншими людьми.

“Є певні елементи правил поводження та ставлення до себе, елементи громадянської освіти, там, де йдеться про повагу до прав іншої людини. Дещо робиться, але доволі роздрібнено. А петиція пропонує це структурувати”, — додав Горбачов.

Омбудсмен нагадав, що тема сексу та міжстатевих стосунків була табуйована в СРСР, оскільки так тоталітарний режим намагався тримати все під контролем.

“А секс — це область людської свободи. Те, де людина є собою. 32 роки в історичній перспективі — дуже короткий термін. Насправді в українському суспільстві дуже багато що залишається від СРСР в ставленні до прав людини, до самого себе, до влади. Навіть українська освіта не здолала поки що цей негативний спадок радянської тоталітарної освіти”, — зауважив Сергій Горбачов.