Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Twitter.

“Обіцяв Понтифіку передати вітання українському народу, до якого Папа почувається “близьким серцем”. Його Святість опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Його підтримка єдності, солідарності та відкритості Європи є надважливою для України“, – написав президент.

Водночас прес-служба Офісу президента також повідомляє, що Зеленський з Папою Римським в ході телефонної розмови обговорили ситуацію на Донбасі.

Президент України звернувся до Франциска з проханням про допомогу у звільненні все полонених українців, які незаконно утримуються в Росії, на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

Крім того, Зеленський також запросив Папу Римського в Україну.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав Віталія Марківа винним і засудив його до 24 років ув’язнення. Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) і Генеральній прокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення Марківа в Україну.