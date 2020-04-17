Президент США Дональд Трамп презентував поетапний план виходу країни з загальнонаціонального карантину у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19. При цьому в країні продовжує зростати кількість підтверджених випадків зараження і смертей.

Про це лідер країни заявив під час брифінгу.

Трамп заявив, що США “готові до відкриття”, а припинення всього суспільного життя на національному рівні не може бути довгостроковим рішенням.

“Моя адміністрація публікує нові рекомендації на федеральному рівні, які дозволять губернаторам здійснювати поетапні заходи щодо відкриття їх штатів”, – заявив він.

В першу чергу карантинні обмеження знімуть з тих штатів, де немає нових випадків зараження коронавірусом протягом семи днів. За словами лідера США, це 30% країни.

Він зазначив, що в таких штатах обмеження можуть бути зняті вже “завтра”. При цьому, Трамп не назвав конкретні штати, де губернатори готові до “відкриття”.

За словами американського президента, одночасно з США в світі відкриються ще 29 країн.

Перед тим як починати скасовувати будь-які обмеження, в кожному штаті необхідно переконатися, що протягом 14 днів динаміка захворювань коронавірусом рухається вниз.

Перший етап

На першому етапі в США відкриють ресторани, бари, спортивні зали та інші громадські місця. При цьому, відвідуючи громадські місця американцям потрібно буде строго слідувати нормам соціального дистанціювання. Також не можна буде збиратися більше десяти осіб.

Американців попросили обмежити поїздки і подорожі, які не мають важливого значення.

Всі навчальні заклади, закриті зараз, залишаться закритими.

Лікарі зможуть проводити планові операції.

Другий етап

На цьому етапі відкриються навчальні заклади і буде дозволено збиратися групами до 50 осіб.

Також на цьому етапі будуть дозволені різні поїздки.

Третій етап

При дотриманні норм соціального дистанціювання, в США скасують обмеження для вразливих груп населення.

Особливі правила для штатів

Залежно від ситуації в конкретному штаті, губернатори зможуть приймати рішення про закриття/відкриття тих чи інших установ, норм стримування коронавірусу і так далі.

Також в кожному окремому штаті будуть прийняті рішення про те, які підприємства/компанії/магазини можуть працювати на тому чи іншому етапі зняття загальнонаціональних обмежень.

“Якщо їм потрібно залишатися закритими, ми дозволимо їм зробити це. Якщо вони вважають, що прийшов час знову відкритися, ми надамо їм свободу для виконання цього завдання”, – заявив Трамп, коментуючи надання особливих повноважень губернаторам.

Спортивні заходи

На першому етапі спортивні матчі проводитимуть при порожніх трибунах, потім почнуть пускати обмежену кількість людей і лише після усунення загрози коронавірусу стадіони заповняться повністю.

Дебора Біркс, координатор реагування на коронавірус, пояснила, що Трамп не називав конкретних дат по кожному з етапів, оскільки рішення губернатори штатів прийматимуть в залежності від епідеміологічної ситуації.

Закриті кордони і авіасполучення

Трамп зазначив, що США необхідно зберегти обмеження на в’їзд в країну, щоб уникнути “завезених” випадків коронавірусу.

“Оскільки ми починаємо відновлення наукових досліджень, ми повинні проявляти особливу пильність, щоб блокувати проникнення вірусу через кордони. Обмеження на прикордонний контроль та інші обмеження на в’їзд важливіші, ніж будь-коли, щоб тримати вірус під контролем і дозволити американцям повернутися до роботи”, – сказав він.