Президент США Дональд Трамп підписав закон (CARES Act) щодо виділення допомоги американській економіці на суму в 2,2 трильйона доларів.

Про це повідомляється на сторінці президента в Twitter.

Американський лідер зазначив, що ця сума вдвічі більша раніше прийнятого пакета допомоги.

“Я тільки що підписав CARES Act, найбільший пакет економічної допомоги в американській історії – вдвічі більший, ніж найбільший раніше прийнятий пакет. Закон на 2,2 трлн доларів надасть термінову допомогу сім’ям, робітникам і бізнесу нашої країни”, – написав лідер США.

До цього Палата представників Конгресу США схвалила пакет стимулюючих економіку заходів, спрямованих на подолання наслідків поширення коронавірусу. Цей закон стане фінансовим імпульсом для економіки. Гроші, в першу чергу, призначені для надання допомоги американським робітникам і бізнесу різного рівня.

Пакет включає допомогу в сумі $1200. Для кожного дорослого американця і по $500 на неповнолітніх.

Крім того, програмою передбачено 500 мільярдів доларів для підприємств, штатів і міст. Для малих підприємств буде виділено 367 млрд. Лікарні отримають 130 мільярдів доларів і буде розширено страхування по безробіттю.

Дана міра допоможе підтримувати економіку США три місяці.