20 листопада в Україні, крім південної частини, на дорогах ожеледиця. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки, жовтий.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Протягом ночі не спостерігатиметься істотних опадів – лише у південно-західній частині, Кіровоградській і Черкаській областях можливий мокрий сніг, подекуди налипання снігу, ожеледь.

Вдень у західних і північних областях буде невеликий мокрий сніг. У центральних та східних областях помірний мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. У південній частині помірний дощ, в Миколаївській і Херсонській областях подекуди значний дощ.

У західних (крім Закарпаття) і північних областях вночі буде від 6 до 11 градусів морозу, вдень – 0..-5°.

У південній частині вночі буде від 0 до 5° тепла, вдень +7..+12°. На півдні Одещини та в Криму температура сягатиме +18°. На решті території вночі від 0 до -5°, вдень від 0 до 5 градусів тепла.

На дорогах України, крім південної частини, ожеледиця. Вітер вдень переважно східний, 7-12 м/с. У самому Києві вдень можливий невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер вдень переважно східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу. У самому Києві вночі від -6 до -8 градусів, вдень -2..-4° морозу.