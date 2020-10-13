Пробна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році відбудеться 10 квітня, а реєстрація на неї буде відкрита в січні.

Про це поінформували в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Так, реєстрація для участі в пробному ЗНО-2021 триватиме 5 – 19 січня 2021 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

З огляду на епідеміологічні загрози, кожен учасник/учасниця зможе обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Тестування з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудеться 10 квітня 2021 року.

Крім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, кожен зареєстрований учасник зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів ЗНО-2021, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів.

“Отже, у 2021 році можна буде й ознайомитися з процедурою проведення ЗНО під час пробного тестування з одного з навчальних предметів, і перевірити рівень своїх навчальних досягнень з усіх інших навчальних предметів ЗНО (у разі внесення відповідей на спеціальний сервіс)”, – зазначили в центрі.

Результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, будуть оприлюднені на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року.