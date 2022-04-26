Про це повідомляє Daily Mail.
Як зазначило подружжя, вони планують повернутися до Британії після того, як жінка влаштувалась на TalkTV, а чоловік просто захотів “повернутися додому”, тому вони готові надати своє житло 2 українським родинам, які наразі рятуються від російської агресії.
Втім, як розповіли Осборни, вони планували зробити це раніше, але зіштовхнулися з бюрократією, що значно загальмувало процес. Шеріл Осборн висловила сподівання, що вони зможуть врегулювати це питання якнайшвидше.
- Нагадаємо, телеведуча Шерон Осборн спільно з рок-музикантом Оззі Осборном підтримали українців у своєму відеозверненні.
- Голівудський режисер Кері Фукунага приїхав до України як волонтер разом з організацією World Central Kitchen. В селі Дергачі під Харковом Фукунага врятував з-під завалів собаку