Британський рок-музикант Оззі Осборн разом з дружиною Шеріл прийняли рішення поселити кілька переселенців з України у своєму маєтку в Бакінгемширі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як зазначило подружжя, вони планують повернутися до Британії після того, як жінка влаштувалась на TalkTV, а чоловік просто захотів “повернутися додому”, тому вони готові надати своє житло 2 українським родинам, які наразі рятуються від російської агресії.

Втім, як розповіли Осборни, вони планували зробити це раніше, але зіштовхнулися з бюрократією, що значно загальмувало процес. Шеріл Осборн висловила сподівання, що вони зможуть врегулювати це питання якнайшвидше.