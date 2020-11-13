Влада Польщі вже не може вдавати, що пандемія коронавірусу в країні під контролем. Останні рекордні дані нових заражень свідчать про те, що система охорони здоров’я Польщі має суттєві недоліки.

Про це пише польська газета Rzeczpospolita.

З початку пандемії у Польщі захворіли на коронавірус 665 тисяч людей, 9499 з них померли. 12 листопада захворіло 22 683 поляки.

Зі зростанням кількості нових випадків заражень суспільство продовжує шукати винних у цій ситуації. Очевидно, що відповідальними за розвиток пандемії є урядовці.

Хаотичні дії

Газета повідомляє, що польські міністри живуть у своєму ізольованому світі. Так, вони розповідають про покращення ситуації та зменшення нових випадків, а через декілька днів виступають із заявами про те, що ситуація погіршується і буде ще гірше.

Таким чином влада демонструє свою некомпетентність у питаннях налагодження комунікації із суспільством.

“Одного дня уряд забуває додати магазини меблів у список закладів, яким дозволено працювати. Через кілька днів таки додає, бо люди починають протестувати. Закривають усі заклади культури, а церкви залишаються відкритими”, – пише газета.

Видання зазначає, що з погіршенням загальної ситуації рішення влади стають все більш хаотичними. До того ж ніяк не контролюється питання ізоляції людей, які контактували з хворими на коронавірус. Немає чіткого алгоритму дій для членів сімей хворих.

Під час пандемії коронавірусу люди не перестають хворіти на інші хвороби. У зв’язку із перепрофілюванням деяких лікарень та завантаженістю медичних закладів поляки не можуть своєчасно отримати необхідне амбулаторне лікування.

Політики розуміють, що система охорони здоров’я Польщі й на початку пандемії діяла небездоганно, а зараз може зовсім зупинитися.

Прем’єра у відставку

Все частіше поляки говорять про те, що уряд Матеуша Моравецького не спромігся запровадити ефективні зміни для подолання коронавірусної кризи. Оскільки вірус продовжує поширюватися у Польщі, суспільство шукає винного.

“Чи буде ним керівник уряду? Такий вердикт був би логічним, бо він взяв на себе відповідальність, коли дав згоду на прем’єрство. На початку вересня ніхто не сподівався на стрімке повернення епідемії. Але відповідальність повинна нести вся владна коаліція. Якщо там нічого не змінити, то кількість похоронів зростатиме і далі”, – пише польська газета.