Про це повідомляється на сайт компанії.

“В екстреній ситуації, як ця, ми відчуваємо необхідність зробити конкретний внесок у загальну справу. Ми переможемо в цій битві разом, працюючи разом, підтримуючи тих, хто знаходиться на передньому краї боротьби з цією пандемією кожен день”, – заявив президент компанії Стефано Доменікалі.

Lamborghini переобладнала частину заводу в Сант-Агата-Болоньєзе для виготовлення хірургічних масок для лікарні в Болоньї, яка бере участь в боротьбі з пандемією коронавірусу.