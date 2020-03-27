Про це інформує британське агентство ВВС.
Згідно з повідомленням в Instagram бренду, планується виготовити 250 тисяч масок і 25 тисяч халатів.
“Ralph Lauren починає виробництво 250 тисяч масок і 25 тисяч халатів разом із нашими партнерами в США на підтримку боротьби з COVID-19”, – наголошується в повідомленні.
Крім цього, благодійний фонд Ralph Lauren Corporate Foundation пожертвує $ 10 млн на боротьбу з коронавірусом. Ці кошти будуть спрямовані до Фонду солідарності Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), а також у спільний фонд Американської ради модних дизайнерів і Vogue.
“В основі нашої компанії завжди був дух єднання, який надихає нас на творчість, нашу впевненість і, найголовніше, на нашу підтримку один одного. В останні тижні і місяці цей дух ніколи не вагався”, – наголосив дизайнер і засновник модного бренду Ральф Лорен.
Варто відзначити, що інші відомі бренди також перебудовують виробничі лінії в умовах спалаху коронавірусу. Так, італійський бренд Prada вирішив виробляти медичний спецодяг і маски для лікарів.
Крім того, французька багатонаціональна корпорація Kering переводить майстерні своїх брендів Balenciaga і Saint Laurent на виробництво захисних медичних масок.
Таку ініціативу підтримали також Gucci, Zara, H&M Group та багато інших брендів.
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Now more than ever, supporting each other in this time of need has become our mission. As we face this global challenge together, the Ralph Lauren Corporate Foundation is committing $10 million to help our teams and communities around the world. These funds will: Provide financial grants through the Emergency Assistance Foundation for Ralph Lauren colleagues facing special circumstances like medical, eldercare or childcare needs; Contribute to the World Health Organization COVID-19 Solidarity Response Fund, a global effort supporting countries to prevent, detect, and respond to the pandemic; Build on our 20-year commitment to cancer care through our Pink Pony Fund by supporting our long-standing network of international cancer institutions that are caring for people with cancer who are especially vulnerable at this time; and Commit an inaugural gift to the Council of Fashion Designers of America (CFDA) / Vogue Fashion Fund for COVID-19 relief to support the American fashion community impacted by the pandemic. As we face this challenge as a global community, our hope is to continue to be the beacon of optimism and unity that Ralph Lauren and our brands have always been to the world.
- Раніше повідомлялось, що дружина ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, українська дизайнерка Світлана Бевза запускає виробництво захисних комбінезонів для медиків через спалах коронавірусу COVID-19.
- Український дизайнер, старожил Українського тижня моди Іван Фролов почав шити захисні костюми для медиків у зв’язку з пандемією COVID-19.