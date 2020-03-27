Американський бренд Ralph Lauren оголосив про плани запустити виробництво медичних масок і халатів на тлі спалаху коронавірусу COVID-19.

Про це інформує британське агентство ВВС.

Згідно з повідомленням в Instagram бренду, планується виготовити 250 тисяч масок і 25 тисяч халатів.

“Ralph Lauren починає виробництво 250 тисяч масок і 25 тисяч халатів разом із нашими партнерами в США на підтримку боротьби з COVID-19”, – наголошується в повідомленні.

Крім цього, благодійний фонд Ralph Lauren Corporate Foundation пожертвує $ 10 млн на боротьбу з коронавірусом. Ці кошти будуть спрямовані до Фонду солідарності Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), а також у спільний фонд Американської ради модних дизайнерів і Vogue.

“В основі нашої компанії завжди був дух єднання, який надихає нас на творчість, нашу впевненість і, найголовніше, на нашу підтримку один одного. В останні тижні і місяці цей дух ніколи не вагався”, – наголосив дизайнер і засновник модного бренду Ральф Лорен.

Варто відзначити, що інші відомі бренди також перебудовують виробничі лінії в умовах спалаху коронавірусу. Так, італійський бренд Prada вирішив виробляти медичний спецодяг і маски для лікарів.

Крім того, французька багатонаціональна корпорація Kering переводить майстерні своїх брендів Balenciaga і Saint Laurent на виробництво захисних медичних масок.

Таку ініціативу підтримали також Gucci, Zara, H&M Group та багато інших брендів.