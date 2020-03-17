Глобальний карантин через коронавірус COVID-19 став причиною тимчасового закриття заводів і скорочення поїздок, а це призвело до значного зниження викидів парникових газів.

Про це пише Forbes з посиланням на Франсуа Жеменна, директора Обсерваторії Хьюго.

Обсерваторія Хьюго вивчає взаємодію між змінами навколишнього середовища, міграцією людей і політикою.

“Як не дивно, я думаю, що число смертей від коронавірусу в підсумку може виявитися меншим злом, якщо врахувати [потенційні] смертельні випадки від забруднення атмосфери”, – сказав Жеменн, підкреслюючи, що 48 000 людей щорічно вмирають у Франції через забруднення атмосфери і більш одного мільйона у Китаї.

Вчені оцінюють число загиблих в результаті забруднення повітря в США більш ніж 100 000 на рік, а Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює загальне число загиблих у 7 мільйонів чоловік.

Кількість смертей в результаті пандемії залишається в значній мірі питанням гіпотези. Найдраматичніші прогнози, які були опубліковані – занадто поспішно, щоб їх можна було переглянути, – показують, що загальна кількість загиблих в результаті всього періоду пандемії значно нижча, ніж кількість смертей від забруднення повітря, за рік.

Тому скорочення шкідливих викидів може врятувати більше життів.

Жеменн наводить як приклад спалах грипу у 1957 році, в результаті якої загинуло трохи більше 1 мільйона чоловік.