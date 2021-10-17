Про це заявив президент України в інтерв’ю каналу ICTV.
Президент України Володимир Зеленський оцінив сюжет розслідування “Слідство.Інфо” за матеріалами Pandora Papers з точки зору професіонала і заявив, що нічого нового не почув:
“Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я вам кажу як професіонал. Чому? Тому що, по-перше, нічого нового. Це було для мене як дежавю: у 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене нічого немає, бруду ніякого немає, тому.. і навіть якщо ви подивитесь дебати, мені здається, навіть там він це кричав зі сцени: “Гроші, квартал, отримав от ПриватБанка, Коломойський”. Все це стара історія, я все це чув, все це бачив, всі ці деталі. Радує, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов”, – заявив очільник держави.
Володимир Зеленський не заперечував, що у 2012 році використовував офшорні компанії. Стверджує, що це була необхідність, тому що за часів Януковича “Квартал 95” підлягав тиску через свій гумор. “Це називалося “структурування бізнеса “студії “Квартал 95”, – заявив президент і додав, що жоден “кварталівець” не займався відмиванням грошей.
Очільник держави не прокоментував інформацію про отримання компаніями Зеленського та його оточення понад 40 млн доларів від фірм, пов’язаних з Ігорем Коломойським.
- У середу, 3 березня 2021 року, Кабінет міністрів України затвердив План заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб’єктами господарювання та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах.
- Так званий прем’єр окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що президент України Володимир Зеленський разом з дружиною регулярно сплачують комунальні послуги за свою нерухомість на півострові.
- Раніше у Зеленського прокоментували інформацію агентства Reuters про те, що дружина Зеленського Олена у 2013 році купила елітну квартиру в Криму менш ніж за половину ринкової вартості в екснардепа, олігарха Олександра Буряка.