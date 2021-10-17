Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував розслідування "Слідство.Інфо" за матеріалами Pandora Papers про офшори, які мають стосунок до нього та його оточення.

Про це заявив президент України в інтерв’ю каналу ICTV.

Президент України Володимир Зеленський оцінив сюжет розслідування “Слідство.Інфо” за матеріалами Pandora Papers з точки зору професіонала і заявив, що нічого нового не почув:

“Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я вам кажу як професіонал. Чому? Тому що, по-перше, нічого нового. Це було для мене як дежавю: у 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене нічого немає, бруду ніякого немає, тому.. і навіть якщо ви подивитесь дебати, мені здається, навіть там він це кричав зі сцени: “Гроші, квартал, отримав от ПриватБанка, Коломойський”. Все це стара історія, я все це чув, все це бачив, всі ці деталі. Радує, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов”, – заявив очільник держави.

Володимир Зеленський не заперечував, що у 2012 році використовував офшорні компанії. Стверджує, що це була необхідність, тому що за часів Януковича “Квартал 95” підлягав тиску через свій гумор. “Це називалося “структурування бізнеса “студії “Квартал 95”, – заявив президент і додав, що жоден “кварталівець” не займався відмиванням грошей.

Очільник держави не прокоментував інформацію про отримання компаніями Зеленського та його оточення понад 40 млн доларів від фірм, пов’язаних з Ігорем Коломойським.