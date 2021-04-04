Папа Римський Франциск у традиційному Великодньому посланні "Urbi et Orbi" згадав й про війну в Україні.

Про це повідомляється на сайті Ватикану.

“Нехай в’язні у конфліктах на сході України та Нагірному Карабасі будуть визволені, і нехай буде приборкано гонку озброєнь”, – сказав він.

Окрім цього, Папа Римський звернув увагу на місця, які страждають від внутрішнього насильства та міжнародного тероризму в африканських районах Сахеля, Нігерії, Тігрея та регіоні Кабо Делгадо в Мозамбіку, і помолився за те, щоб конфлікти були вирішені мирним шляхом через “діалог в дусі примирення і справжньої солідарності”.

Також він молився за молодих людей М’янми, “відданих підтримці демократії і забезпеченню їхнього права на голос мирним шляхом”.

Франциск у своїй промові зазначив, що темні часи пандемії закінчаться. Він закликав вірян “долати перешкоди, виганяти забобони і наближатися до ближніх щодня”, щоб відкрити для себе радість повсякденного життя.