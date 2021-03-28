Папа Римський Франциск другий рік поспіль очолив службу у Вербну неділю в майже порожній базиліці Святого Петра через обмеження, пов'язані з коронавірусом. Він заявив, що диявол користується пандемією в своїх цілях.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

У докоронавірусні часи у Вербну неділю, що знаменує початок Страсного тижня перед Великоднем, десятки тисяч людей заповнювали площу Святого Петра з оливковими гілками і плетеним пальмовим листям під час церемонії на відкритому повітрі.

Зараз лише близько 120 віруючих взяли участь у недільній службі, приєднавшись до Папи Римського і близько 30 кардиналів в крилі величезної базиліки. Майже всі, хто брав участь в месі, крім Папи Римського і хору, були в масках.

“У минулому році ми були шоковані. В цьому році ми відчуваємо більший тиск, і економічна криза стала важкою”, – сказав Франциск у своєму традиційному недільному зверненні після меси.

“Диявол користується кризою, щоб сіяти недовіру, відчай і розлад”, — сказав він, додавши, що пандемія принесла фізичні, психологічні та духовні страждання.