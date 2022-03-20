Цей допис Папа Франциск опублікував у себе на сторінці в Twitter.

Понтифік закликав бути поруч з українцями у цей складний для нас період. Він також попросив людей приймати українців до себе. Також Папа додав, щоб люди не звикали до війни та насилля.

“Будьмо поруч із цим багатостраждальним народом і обіймімо його конкретними зусиллями та молитвою. Прошу вас, не звикаймо до війни та насильства, не втомлюймося великодушно приймати, не лише тепер, але й наступними тижнями та місяцями”, – попросив Папа Франциск.