Цитує понтифіка американське видання CNN.
“Я благаю всіх учасників міжнародної спільноти докласти реальних зусиль, щоб покласти край цій огидній війні”, – сказав глава Католицької Церкви перед натовпом на площі Святого Петра після його молитви “Ангел Господній”.
“Цього тижня ракети та бомби вразили мирних жителів, літніх людей, дітей та вагітних матерів”, – сказав Папа Франциск, додавши, що відвідав поранених дітей, які лікуються в Римі. “В одного з них відсутня рука, іншого поранено в голову – невинні діти”, – сказав Папа.
Він закликав залишитися поруч із українським народом, обійняти його з любов’ю, з конкретною відданістю та молитвою, а також попросив людей не звикати до війни та насильства.
Папа Франциск запросив “всіх вірних і кожну громаду” приєднатися до нього 25 березня, у день християнського Благовіщення, “у здійсненні урочистого акту освячення людства, особливо Росії та України”.
“Все це нелюдське, насправді це святотатство, тому що суперечить святості людського життя. Особливо проти беззахисного людського життя, яке потрібно поважати і захищати, а не знищувати, яке стоїть перед будь-якою стратегією. Не забуваймо, це жорстоко, нелюдсько і кощунство”, – підсумував він.
- Вночі російські загарбники обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок атаки загинули п’ять людей, зокрема одна дитина.
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За даними ювенальних прокурорів, з початку повномасштабного російського вторгнення, через дії загарбників із РФ загнуло 112 українських дітей.