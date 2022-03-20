Папа Франциск у своєму щотижневому недільному зверненні та благословенні назвав війну в Україні "безглуздою різаниною, де хаос і звірства повторюються щодня".

Цитує понтифіка американське видання CNN.

“Я благаю всіх учасників міжнародної спільноти докласти реальних зусиль, щоб покласти край цій огидній війні”, – сказав глава Католицької Церкви перед натовпом на площі Святого Петра після його молитви “Ангел Господній”.

“Цього тижня ракети та бомби вразили мирних жителів, літніх людей, дітей та вагітних матерів”, – сказав Папа Франциск, додавши, що відвідав поранених дітей, які лікуються в Римі. “В одного з них відсутня рука, іншого поранено в голову – невинні діти”, – сказав Папа.

Він закликав залишитися поруч із українським народом, обійняти його з любов’ю, з конкретною відданістю та молитвою, а також попросив людей не звикати до війни та насильства.

Папа Франциск запросив “всіх вірних і кожну громаду” приєднатися до нього 25 березня, у день християнського Благовіщення, “у здійсненні урочистого акту освячення людства, особливо Росії та України”.