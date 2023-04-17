Папа Римський Франциск назвав образливими і необґрунтованими звинувачення стосовно одного з його попередників на посаді понтифіка святого Івана Павла II. Брат ватиканської школярки, яка зникла безвісти 40 років тому, заявив, що з дозволу глави церкви до Ватикану привозили дівчат для розбещення.

Про це повідомило Reuters.

15-річна донька ватиканського пристава Емануела Орланді не повернулася додому 22 червня 1983 року після уроку музики в Римі. Її зникнення стало однією з найбільш довговічних таємниць Італії, яка знову набула розголосу після виходу наприкінці минулого року серіалу Netflix “Дівчина з Ватикану”.

Її брат П’єтро Орланді зустрівся з головним прокурором Ватикану Алессандро Дідді. Після восьмигодинної розмови він з’явився в телевізійній програмі, де він відтворив частину аудіозапису. На ньому був присутній голос чоловіка, який, за словами Орланді, був частиною організованого злочинного угруповання, яке могло бути причетне до зникнення своєї сестри, як припускали італійські ЗМІ.

Голос ймовірного гангстера розповів, що понад 40 років тому до Ватикану привозили дівчат для розбещення. Він наголосив, що Папа Іван Павло знав про це. Брат зниклої дівчини сказав, що йому передали, що Войтила (прізвище Папи Івана Павла ІІ) “ходив увечері з двома польськими монсеньйорами, і це, звичайно, не для того, щоб освячувати будинки”.

Коментарі викликали гостру реакцію, а офіційні особи Ватикану засудили заяви. Після цього Папа Римський вийшов на виступ перед приблизно 20 000 людей на площі Святого Петра.

“Впевнений, що тлумачу почуття вірних з усього світу, висловлюю вдячну думку до пам’яті святого Івана Павла, який у ці дні став об’єктом образливих і необґрунтованих інсинуацій (наклепу, – ред.)”, – сказав Франциск.

Переважно італійська публіка зірвалась оплесками.

Орланді сказав, що це “правильно, що Франциск захищав Івана Павла II”. Під час виступу на телебаченні він “повторював те, що говорили інші.

“Я, звичайно, сам цього не бачив”, — зазначав він.

Редакційний директор Ватикану Андреа Торніеллі засудив коментарі Орланді. Він назвав їх “недбалим” паплюженням понтифіка, який очолював католицьку церкву з 1978 по 2005 рік і був проголошений святим у 2014 році. Зокрема кардинал Станіслав Дзівіш, який був секретарем Івана Павла під час його правління, назвав дії брата зниклої дівчини “неблагородними, нереалістичними, смішними, якщо вони не були трагічними, навіть злочинними”.

Зараз Емануелі Орланді було б 55.