Папа Римський Франциск, виступаючи за два дні до перших роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну, закликав до припинення вогню та мирних переговорів, заявивши, що жодна перемога не може бути "побудована на руїнах".

Про це повідомляє Reuters.

Папа Франциск, який закликав припинити насильство в Україні майже під час кожного публічного виступу з моменту повномасштабного вторгнення Росії в країну 24 лютого 2022 року, виступив на своїй щотижневій загальній аудієнції у Ватикані.

“Минув рік з початку цієї безглуздої і жорстокої війни, сумні роковини. Кількість загиблих, поранених, біженців і переміщених осіб, (кількість) руйнувань та економічних і соціальних збитків говорять самі за себе”, – сказав він.

На аудієнції був присутній Посол України у Ватикані Андрій Юраш разом із делегацією українських посадовців.

“Нехай Господь простить стільки злочинів і стільки насильства. Він є Богом миру. Залишаймося поруч із замученим українським народом, який продовжує страждати”, – сказав Франциск.

Понтифік також відкинув твердження Росії про те, що її військова присутність в Україні була частиною “спеціальної операції”, засудивши те, що він описав як звірства та вбивства мирних жителів.

Через день після засадничих промов щодо України президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна Папа Римський сказав: “Запитаймо себе: чи було зроблено все можливе, щоб зупинити війну? Я закликаю всіх, хто має владу над націями, взяти на себе зобов’язання конкретним способом припинити конфлікт, досягти припинення вогню та розпочати мирні переговори”.

Він додав: “Те, що збудовано на руїнах, ніколи не може бути справжньою перемогою”.