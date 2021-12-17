Про це повідомляє релігійне видання Vatican News.

Він народився у столиці Аргентини місті Буенос-Айресі в родині італійських мігрантів Маріо і Реджіни Марії Берґольйо. Майбутній Папа прийняв Хрищення в день Різдва 25 грудня, отримавши ім’я Хорхе Маріо.

“Мій люд убогий, а я – один із них”, – казав він ще як Архиєпископ Буенос-Айреса, коли його запитували, чому залишився мешкати в простій квартині та віддає перевагу тому, щоб самому готувати собі їжу.

День народження Папи є звичайним робочим днем у Ватикані, який, однак, завжди супроводжується почуттями вдячності та простотою, а також жестами солідарності.

У 2020 році Святіший Отець надіслав до Венесуели 4 апарати вентиляції легень. У 2017 році Папа приймав вітання від дітей, які отримують допомогу в педіатричному диспансері святої Марти, що діє при Ватикані, пригостивши їх великим тортом.

У 2016 році він відсвяткував своє 80-річчя із бездомними, запросивши на сніданок до “Дому святої Марти” кілька осіб, які отримують допомогу від Апостольської елемозінерії, яких на завершення пригостив аргентинськими солодощами.

Цей жест відтоді повторюється у благодійних їдальнях в Римі: 17 грудня гостям подається десерт від імені Папи, в ті, які знаходять притулок у нічліжках, отримують невеликі подарунки.