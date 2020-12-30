Дідусь і бабуся з Лідса (графство Уест-Йоркшир, Англія) придумали унікальний спосіб обійняти онуків на Різдво, дотримуючись правил безпеки в умовах пандемії і вбралися в ростові ляльки білих ведмедів.

Про це пише LeedsLive.

Барбара і Клайв Уолшоу не могли бачитися зі своїми онуками і обіймати їх понад дев’ять місяців, оскільки вони продовжували захищатися від пандемії коронавірусу. Тоді їхній син, Клер Ніл Уолшоу запитав про те, що вони хотіли б на Різдво.

“Для них явно було важко не мати можливості бути з нами на Різдво, але що ще гірше, вони не могли спілкуватися з моїми дітьми, їх внуками, протягом дев’яти місяців. Вони чудові бабуся і дідусь, ми дуже близькі. Тому, коли я запитав свою маму, що вона хоче на Різдво, вона сказала, що хоче мати можливість обійняти своїх онуків”, – сказав Ніл.

Провівши невелике дослідження, сім’я знайшла спосіб, яким вони можуть безпечно вступати в контакт, при цьому дотримуючись правил Національної служби охорони здоров’я Великобританії (NHS). Ніл разом з дружиною вирішили замовити дідусеві та бабусі два надувних костюма білих ведмедів. Всю затію подружжя планували місяць.

“Думка про те, щоб мої батьки вдягли масивний костюм білого ведмедя, була кумедною! Але побачити, як вони обіймають онуків вперше з березня, – це було просто приголомшливо. Це дійсно були найкращі п’ять хвилин за рік”, – говорить Ніл Уолшоу.

Бабуся і дідусь продовжуватимуть захищатися від коронавірусу до тих пір, поки вони не отримають вакцину, і сподіваються, що зможуть бачити і підтримувати регулярний контакт зі своїми онуками – чотирнадцятирічною Маккензі, восьмирічним Морганом і шестирічним Квінном, коли це буде безпечно.