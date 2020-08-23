У понеділок, 24 серпня, українці відзначатимуть 29-у річницю Дня Незалежності. Зазвичай у цей день на головній вулиці Києва проходить масштабний парад та святкові дійства.

Про це розповідають #Букви.

В Україні День Незалежності відзначають на державному рівні, і традиційно цей день є вихідним.

В цьому році 24 серпня пройде низка святкових заходів, однак з урахуванням епідситуації через коронавірусну хворобу COVID-19.

Водночас, згідно із підписаним президентом Володимиром Зеленським указом про святкування Дня Незалежності у 2020 році, офіційний парад у Києві не заплановано.

У столиці, інших населених пунктах пройдуть урочистості за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО.

У День Незалежності пройдуть церемонії покладання квітів до пам’ятних знаків та місць поховань видатних українців, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників ООС/АТО.

Згідно з указом, передбачені тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи.

Як альтернатива параду в Києві відбудеться Марш захисників України.

У 2019 році вперше з 2014 року у Києві не проводився військовий парад, натомість відбулася хода до Дня Незалежності. Президент Володимир Зеленський вирішив не проводити парад, а виділити 300 млн гривень на виплати премій військовослужбовцям.