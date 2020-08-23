Про це розповідають #Букви.
В Україні День Незалежності відзначають на державному рівні, і традиційно цей день є вихідним.
В цьому році 24 серпня пройде низка святкових заходів, однак з урахуванням епідситуації через коронавірусну хворобу COVID-19.
Водночас, згідно із підписаним президентом Володимиром Зеленським указом про святкування Дня Незалежності у 2020 році, офіційний парад у Києві не заплановано.
У столиці, інших населених пунктах пройдуть урочистості за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО.
У День Незалежності пройдуть церемонії покладання квітів до пам’ятних знаків та місць поховань видатних українців, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників ООС/АТО.
Згідно з указом, передбачені тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи.
Як альтернатива параду в Києві відбудеться Марш захисників України.
У 2019 році вперше з 2014 року у Києві не проводився військовий парад, натомість відбулася хода до Дня Незалежності. Президент Володимир Зеленський вирішив не проводити парад, а виділити 300 млн гривень на виплати премій військовослужбовцям.