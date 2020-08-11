Народні депутати від фракцій "Слуга народу" і "Батьківщина" розробили законопроєкт, яким передбачається підвищення податків для IT-фахівців, а також пропонуються норми переходу на новий Трудовий кодекс.

Що це означає для працівників у сфері IT – розібралися в “Європейській правді”.

Згідно із законопроєктом №3933, податки на оплату праці IT-фахівців пропонують збільшити у 2 – 8 разів.

Народні депутати, автори законопроєкту, запевняють, що такий крок буде сприяти тому, що через кілька років Україна зможе досягти європейського і навіть світового лідерства в індустрії інформаційних технологій.

Що передбачає законопроєкт 3933

Нардепи пропонують встановити особливий вид податків для представників IT-сектора, виписавши це в Трудовому кодексі. Такі зміни пропонуватиметься застосувати в період з 2021 до кінця 2030 року.

Так, податок на зарплату передбачається встановити на рівні 10%. Це 5% ПДФО замість 18%, а також 5% ЄСВ замість 22%.

Також пропонується звільнити фахівців цієї галузі від військового збору в розмірі 1,5%.

Але, крім цього, до прибутку суб’єкта індустрії пропонується застосувати ставку податку на прибуток з коефіцієнтом 0,5. Тобто 9%.

Щоб отримати такі умови оподаткування, IT-компанії мають виконати 5 обов’язкових пунктів упродовж чотирьох звітних кварталів:

Працювати по одному з шести видів економічної діяльності;

Отримувати не менше 90% доходів від конкретного виду діяльності;

Витрачати не менше 50% на оплату праці;

Не мати податкових боргів.

Не мати статусу “банкрута”.

Також важливо зазначити, що знижені ставки ЄСВ та ПДФО можуть бути застосовані лише у разі якщо мінімальні розміри податку або збору з зарплати не нижче, ніж податок або збір за стандартною ставкою з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

Тобто, ПДФО та ЄСВ за ставкою 5% мають перевищувати 4250 гривень і 5195 гривень відповідно.

Але у представників IT-сектора інші міркування стосовно цього. Вони вважають, що прийняття такого закону спровокує зупинку в розвитку IT-індустрії країни, а також сприятиме суттєвому відтоку кваліфікованих кадрів з країни.

Щоб платити такі податки, фахівець має заробляти щонайменше 3743 долари на місяць.

Які податки в Європі та світі

Для того, аби справді стимулювати IT-галузь, в Європі та світі існує зовсім інша система оподаткуванняу цій сфері.

Щоб показати це, автори законопроєкту навели як приклад дві таблиці.

За словами авторів законопроєкту, якщо ввести запропоновані ними податки, за кілька років Україна зможе стати одним з лідерів в IT-індустрії, а також залучати закордонних фахівців. Зокрема, з Угорщини, Румунії та Сербії.

Які ж думки в представників IT-галузі

Представники IT-сектора, яких опитала “Європейська правда”, не поділяють думку нардепів і запропонований ними законопроєкт. Вони вважають, що законопроєкт писали ті, хто не розуміє специфіки індустрії та механізмів, які забезпечують зростання і стабільність усередині галузі.

На сьогодні IT-фахівці в Україні працюють зазвичай за контрактом. Вони мають статус фізичної особи-підприємця. Це третя група щодо оплати ЄСВ. Щомісяця вони зобов’язані платити ЄСВ та 5% доходу.

Середня зарплата IT-фахівця в Києві – 1,5 – 2 тисячі доларів на місяць. Це далеко від 3743 доларів, про які пишуть автори законопроєкту.

Тобто, якщо слідувати пропозиції нардепів, IT-компанії муситимуть перевести своїх співробітників з контрактної форми роботи на штатну, а потім платити з їх зарплат – 41,5% податків. Це у вісім разів більше, ніж встановлено сьогодні.

Також важливо зауважити, що зарплата в розмірі 3743 доларів передбачає податок – 10%, а це удвоє вище, ніж зараз.

Віцепрезидент асоціації IT Ukraine з правових питань Дмитро Овчаренко заявив, що вони не підтримують цей законопроєкт, оскільки він не відповідає інтересам індустрії.

У Європейській бізнес-асоціації підтримали таку позицію, зазначивши, що законопроєкт розробляли без розуміння індустрії та механізмів, які забезпечують зростання і стабільність в IT-секторі.