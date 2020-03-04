Верховна Рада України схвалила рішення Президента Володимира Зеленського про допуск в Україну іноземних військових для проведення навчань.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт №3003 “Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях” був підтриманий 289 народними депутатами.

Таким чином, підрозділи збройних сил інших держав будуть допущені в Україну для проведення спільних навчань з підготовки підрозділів збройних сил. Йдеться про українсько-американські навчання “Репід Трайдент — 2020” та “Сі Бриз —2020”, українсько-молдавські навчання “Південь — 2020”, українсько-румунські навчання “Ріверайна — 2020” та українсько-британські навчання “Воріер Вотчер”.