Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Законопроєкт №3003 “Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях” був підтриманий 289 народними депутатами.
Таким чином, підрозділи збройних сил інших держав будуть допущені в Україну для проведення спільних навчань з підготовки підрозділів збройних сил. Йдеться про українсько-американські навчання “Репід Трайдент — 2020” та “Сі Бриз —2020”, українсько-молдавські навчання “Південь — 2020”, українсько-румунські навчання “Ріверайна — 2020” та українсько-британські навчання “Воріер Вотчер”.
- В кінці лютого в Північній Кореї провели перші в цьому році військові навчання за участю різних родів військ. За навчаннями спостерігав особисто голова Держради КНДР Кім Чен Ин.