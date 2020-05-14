"Партія Шарія" подала позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогою виплатити їй більш 3 млн грн ($112,4 тис) з державного бюджету України.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Нагадаємо, раніше законодавство передбачало держфінансування партій, які на виборах набрали 2% голосів або більше ( “Партія Шарія” набрала 2,23% на виборах 2019 року). Тобто партія могла не пройти в Раду (там бар’єр в 5%), але отримувати кошти з бюджету.

Однак після останніх парламентських виборів вже новий склад Ради змінив це правило – тепер фінансування отримують тільки партії, які подолали 5-відсотковий бар’єр. Таким чином, без фінансування, крім “Парті Шарія”, залишилися “Радикальна партія Ляшка”, “Сила і честь”, “Опозиційний блок”, “Свобода” і “Українська стратегія Гройсмана”.

Тоді лідер партії блогер Анатолій Шарій заявив, що державні гроші партії не потрібні.

“Прийнято закон про скасування державного фінансування політичних партій, які набрали на виборах менше 5%. Ми були готові до цього, звичайно ж і це жодним чином по нам не вдаряє. По тому, що відбувається в країні, прекрасно видно, до чого все вже прийшло. ми радимо “Слузі народу” і особисто Володимиру Олександровичу згорнути своє держфінансування і засунути собі в дупу. Скоро союзниками “Слуг” залишаться тільки “Слуги”. Зі свого боку будемо спостерігати, як нова влада запровадить принцип “закон має зворотну силу”, – написав Шарій.

Через 7 місяців партія подала позов проти Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Позивач хоче стягнути з бюджету через НАЗК “кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік у розмірі понад 3,2 млн грн”.

Також “Партія Шарія” просить суд визнати протиправною бездіяльність НАЗК, яка, на думку позивача, полягає в тому, що партія не отримала кошти держфінансування статутної діяльності за 2019 рік.

“Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі”, – йдеться в повідомленні.