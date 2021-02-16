Те, що Служба безпеки України вручила підозру блогеру Анатолію Шарієві, не може бути причиною для припинення діяльності "Партії Шарія".

Про це у Facebook написала голова правління ГО “ОПОРА” Ольга Айвазовська.

Вона нагадала, що згідно з 37 статтею Конституції, забороняється утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.

” Закон України “Про політичні партії” передбачає, що в судовому порядку Мін’юст може ініціювати заборону політичної партії у випадку порушення вимог щодо її діяльності, встановлених Конституцією України”, – каже вона.

Однак, Айвазовська наголосила, що Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу названої на його честь політсили, а вручення підозри не є тим самим, що й обвинувальний вирок.

“Автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника. В позасудовому порядку ліквідацію структури через вручення підозри її лідеру навіть щодо серйозного злочину не передбачено законодавством”, – резюмувала Айвазовська.