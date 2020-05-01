Про це він заявив в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

“Прийшов час президенту (Володимиру Зеленському, – ред.) розпустити цю Верховну Раду. Монобільшість – це біда для українського народу. Кого виберуть наступного разу, буде вирішувати народ”, – підкреслив депутат.

Він запропонував провести нові вибори в Раду разом з місцевими, які заплановані на осінь.

“Ця Верховна Рада повинна піти. Ваша монобільшість – це біда, це цвіль, яка опанувала Україну”, – заявив Палиця.

Лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила, що монобільшість голосує за вказівками президента.

“Ви прекрасно знаєте, що монобільшості дає прямі вказівки президент України. І не монобільшість приймає рішення, вони інтелектуально не здатні будь-які рішення приймати. Думаюча частина фракції в меншості, а ті, хто в більшості, голосують, не думаючи”, – підкреслила нардеп.

Палиця закликає розпустити Верховну Раду та оголосити дострокові вибори до ВР восени. Палиця закликає розпустити Верховну Раду та оголосити дострокові вибори до ВР восени. В ефірі ток-шоу «Право на владу» нардеп з групи «За майбутнє» закликав президента Зеленського розпустити Верховну Раду. «Настав час президенту розпустити Верховну Раду. Ваша монобільшість – це біда, це пліснява», – заявив Палиця. Опубліковано ПРАВО НА ВЛАДУ Четвер, 30 квітня 2020 р.