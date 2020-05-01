Про це він заявив в ефірі ток-шоу “Право на владу”.
“Прийшов час президенту (Володимиру Зеленському, – ред.) розпустити цю Верховну Раду. Монобільшість – це біда для українського народу. Кого виберуть наступного разу, буде вирішувати народ”, – підкреслив депутат.
Він запропонував провести нові вибори в Раду разом з місцевими, які заплановані на осінь.
“Ця Верховна Рада повинна піти. Ваша монобільшість – це біда, це цвіль, яка опанувала Україну”, – заявив Палиця.
Лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила, що монобільшість голосує за вказівками президента.
“Ви прекрасно знаєте, що монобільшості дає прямі вказівки президент України. І не монобільшість приймає рішення, вони інтелектуально не здатні будь-які рішення приймати. Думаюча частина фракції в меншості, а ті, хто в більшості, голосують, не думаючи”, – підкреслила нардеп.
Палиця закликає розпустити Верховну Раду та оголосити дострокові вибори до ВР восени.
Палиця закликає розпустити Верховну Раду та оголосити дострокові вибори до ВР восени. В ефірі ток-шоу «Право на владу» нардеп з групи «За майбутнє» закликав президента Зеленського розпустити Верховну Раду. «Настав час президенту розпустити Верховну Раду. Ваша монобільшість – це біда, це пліснява», – заявив Палиця.
Опубліковано ПРАВО НА ВЛАДУ Четвер, 30 квітня 2020 р.
- 24 березня Кабмін вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, які заборонять повернення націоналізованих банків їх ексвласникам.
- Як відомо, зараз Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. Ряд умов для неї вже були виконані Україною. Наразі Фонд очікує виконання ще кількох умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі і закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.
- Проте 25 березня нардепи, котрі входять в орбіту Коломойського – Ігор Палиця, Олександр Дубінський, Ольга Смаглюк, Олег Дунда – подали альтернативні законопроєкти.