ПАРЄ схвалила нову санкційну процедуру для країн, що здійснили серйозні порушення в галузі міжнародного права.

Відповідний документ оприлюднений на сайті ПАРЄ.

Рішення прийнято переважною більшістю голосів. За відповідне рішення проголосували 109 представників делегацій у сесійній залі Асамблеї, виступили проти – 24 та утрималися – 30.

Всі поправки до резолюції, запропоновані Україною, були відхилені переважною більшістю голосів.

Асамблея підтримала створення додаткової загальної процедури, згідно з якою два статутних органи Ради Європи — Комітет міністрів і ПАРЄ — проводять консультації у зв’язку з серйозними порушеннями однієї з країн-членів її статутних зобов’язань.

Відзначається, що головна мета додаткової загальної процедури полягає в тому, щоб за допомогою конструктивного діалогу і співпраці домогтися виконання країнами-членами зобов’язань і принципів Ради Європи шляхом уникнення введення санкцій.

Процедура повинна стосуватися найбільш серйозних порушень фундаментальних принципів і цінностей, закріплених у статуті Ради Європи.

Крім того, процедура може бути ініційована як Комітетом міністрів, Асамблеєю, так і генеральним секретарем Ради Європи, і всі три сторони можуть брати участь у відповідному процесі.

При цьому передбачається, що на той час, як буде прийняте будь-яке рішення, всі три сторони повинні консультувати один одного. Також потрібна активна участь на всіх стадіях цього процесу країни, яка порушила зобов’язання, щоб за допомогою конструктивного діалогу і співпраці повернутися до ситуації, коли зобов’язання і принципи організації не порушуються.

Відзначається, що кожна країна, яка порушує статутні зобов’язання, має вжити заходів, аби врегулювати ситуацію.