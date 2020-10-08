Патріарх Російської православної церкви Кирило пішов на карантин через контакт з людиною, в якої діагностували COVID-19.

Про це повідомили на сайті Московського патріархату.

Про своє рішення Кирило повідомив у зверненні до намісника Троїцько-Сергієвої лаври єпископа Хоми. Кирило пояснив, що через карантин “не зміг взяти участь у святкуванні дня смерті преподобного Сергія Радонезького”.

“З глибоким жалем хотів би засвідчити, що не можу цього разу розділити радість молитовного спілкування з усіма вами.

Причиною цього стали мої недавні контакти з людиною, у якої виявили ​​коронавірусну інфекцію.

Час, необхідний відповідно до медичних приписів для мого особистого карантину, ще не минув. Вважаю неможливим наражати всіх вас на небезпеку зараження”, – написав Кирило.

Патріарх РПЦ зазначив, що “пандемія – це серйозне випробування, яке дає можливість переконатися в “силі молитви”.