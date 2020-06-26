У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що паводки в західних областях України можуть спричинити спалахи інфекційних захворювань.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я в Facebook.

Уточнюється, що паводки можуть стати причиною спалахів дизентерії, тифу, гепатиту A, а також інших інфекційних захворювань.

Відзначається, що внаслідок підтоплення сховищ і звалищ гною в сільськогосподарській місцевості ризик харчових отруєнь та спалахів інфекції істотно зростає.

“При реальній загрозі забруднення питної води збудниками вірусного гепатиту A, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції та інших інфекційних хвороб, необхідно дотримуватися простих правил профілактики”, – сказано в повідомленні.

При цьому громадянам рекомендується кип’ятити воду, а також вживати таких заходів: