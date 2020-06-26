Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я в Facebook.
Уточнюється, що паводки можуть стати причиною спалахів дизентерії, тифу, гепатиту A, а також інших інфекційних захворювань.
Відзначається, що внаслідок підтоплення сховищ і звалищ гною в сільськогосподарській місцевості ризик харчових отруєнь та спалахів інфекції істотно зростає.
“При реальній загрозі забруднення питної води збудниками вірусного гепатиту A, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції та інших інфекційних хвороб, необхідно дотримуватися простих правил профілактики”, – сказано в повідомленні.
При цьому громадянам рекомендується кип’ятити воду, а також вживати таких заходів:
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що постраждалих від паводків у західних областях України забезпечать житлом. Влада допоможе відновити пошкоджене житло або надасть нове.