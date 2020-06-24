Про це він заявив у своєму відеозверненні.
За словами глави держави, українська влада обов’язково відновлять зруйновані через паводки дороги, мости та іншу інфраструктуру.
“Хочу висловити щирі співчуття сім’ям загиблих під час негоди і повені на заході країни. Інших постраждалих громадян хочу запевнити – держава не залишить вас в біді. Ми обов’язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов’язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове”, – заявив президент.
- Сьогодні, 24 червня, по всій Україні, крім східних регіонів, очікуються грозові дощі. У Карпатах – штормове попередження – очікується проходження максимального рівня води.