Про це повідомив в Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

28 липня православні християни відзначатимуть 1032-ту річницю Хрещення Київської Русі. Традиційно в цей день проходить хресна хода, однак цього року в зв’язку з епідемією COVID-19 Православна церква України та Українська православна церква Московського патріархату прийняли рішення скасувати його.

“ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу. В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину… Радий, що предстоятелі православних церков поставились відповідально до рекомендацій МОЗ і поставили захист здоров’я людей у пріоритет”, — написав міністр.