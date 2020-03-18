Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Священного Синоду.

Текст молитви:

Господи, Боже наш, багатий милосердям і милістю, що Своїм мудрим Провидінням керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини пошесть згубну, яка спіткала нас, як Ти й раніше припиняв згубні пошесті серед людей. Милосердний Спасителю, захисти здоров’я тих, хто на Тебе уповає. Лікарю душ і тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх з ложа недуги та страждань. Благослови, Господи, укріпи та захисти Своєю благодаттю усіх тих, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. Визволь людей в нашому місті (селі, монастирі), в нашій країні й по всьому світу від пошесті згубної, від хвороб і страждань та навчи нас цінувати життя і здоров’я як Твої дари. Дай нам, Боже, Твій мир і наповни наші серця непохитною вірою у Твій захист, надією на Твою підтримку і любов’ю до Тебе і наших ближніх. Твоє бо є щоб милувати й спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині й повсякчас і навіки-віків. Амінь.

Також Священний Синод доручив вживати належних заходів реагування, пов’язаних з особливостями ситуації у межах єпархій і відклав проведення будь-яких парафіяльних заходів, в тому числі зборів, на час після завершення карантинних заходів.

Нагадаємо, раніше Синод Православної церкви України ухвалив практичні настанови для священників і вірян у зв’язку з оголошеною пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Церква просить виконувати всі законні розпорядження та карантинні обмеження, які впроваджуються державою, а вказану самоізоляцію сприймати “як аскетичний подвиг стриманості й самообмеження від спілкування (затвора), суть яких збігається з метою й практикою посту”.

Як тимчасову надзвичайну міру священникам рекомендують припиняти проведення богослужінь у храмах або змінювати порядок так, щоб в них брали участь не більше ніж 10 осіб.