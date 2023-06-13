Сьогодні, 13 червня, Печерський районний суд заблокував рахунки ПрАТ "ПК "Поділля", аграрної компанії, яка нині забезпечує роботою 4 тисячі людей та співпрацює з 50 тисячами власників паїв.

Джерело: “Прямий”.

Як повідомляється, працівники компанії – а це переважно жінки, які працюють понад 20 років, не приховують шоку від рішення Печерського суду. Кажуть: робота дає їм змогу не лише утримувати родини, а й допомагати чоловікам/військовим на фронті.

“Це зневага до наших людей, до наших хлопців, які захищають – я вже й не знаю, що вони тепер захищають”, – прокоментувала одна з робітниць компанії.

За словами адвоката Володимира Горделюка, Міністерство аграрної політики у цьому році визнало підприємство об’єктом критичної інфраструктури, критично важливим для економіки країни у воєнний час.

“Держава закуповує зброю для армії за рахунок податків, благодійної допомоги, які сплачує бізнес. Не буде надходжень – не буде цього всього”, – пояснює адвокат.

Водночас він наголошує, що арешт накладений неправомірно: “Коли прокуратура звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту, суд не розбирався, жодних матеріалів не досліджувалося.”

“Йде розслідування якоїсь кримінальної справи проти інших підприємств за вчинення ними якихось кримінальних злочинів, і в межах розслідування цієї справи накладається арешт на рахунки ПрАТ ПК “Поділля” – компанії з більш ніж 20-річним досвідом роботи на аграрному ринку, яка лише за минулий рік сплатила до бюджету 282 мільйони податків. Компанія виробила 134 тисячі тон цукру. 4 тисячі працівників – це до 20 тисяч членів сімей. Ви уявляєте, які це величезні цифри?”, – наголошує Горделюк.

Водночас він запевнив, що компанія буде оскаржувати рішення суду.

Своєю чергою, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Артур Герасимов заявив, що блокування стратегічного підприємства, яке генерує експортну виручку, під час воєнного стану підриває обороноздатність країни.

“Коли були оприлюднені дані про структуру українського експорту на початку 2023 року, то саме на аграрний сектор припадало дві третини, більше 65%. На ці гроші, на податки, на валюту, яка заробляється від експорту української продукції за кордон, фінансується українське військо”, – підкреслив Герасимов.

За його словами, поки українські військові продовжують контрнаступ на фронті, всередині країни “розгортається контрнаступ проти українського бізнесу”. “Це тільки один з елементів ланцюжка – давайте згадаємо законопроект 8401, яким влада хоче ще більше закошмарити бізнес, повернувши всі перевірки на довоєнний рівень. З їх точки зору бізнес жирує, у бізнесу багато грошей і багато часу для цих перевірок”, – відзначив народний депутат.

Герасимов застерігає, що блокування рахунків призведе до втрати робочих місць для півтори тисячі сімей.