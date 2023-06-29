Джерело: BBC.
Журналісти стверджують, що виготовлення дитячого порно завдяки ПЗ перейшло у “промислові масштаби”. Контент продають на платформах з передплатою, зокрема Patreon. Один з авторів запрошує 8,30 доларів на місяць за, як він сам називає, “ексклюзивне мистецтво без цензури”.
Користувачі дізнаються про платформи з подібним контентом через сайти обімну зображеннями, як-от японський Pixiv. Цими сайтами користуються митці, які спеціалізуються на манзі та аніме.
На Pixiv заборонено поширення сексуалізованих мультфільмів і малюнків з дітьми. Тому педофіли на них лише рекламують себе за допомогою хештегів, які індексують як ключові слова.
У Patreon заявили, що акаунти з таким вмістом буде видалено. Компанія наголосила на політиці “нульової толерантності” щодо контенту із насильством за участі дітей.
Розробники Stable Diffusion підтримали правоохоронців, заборонивши використання своєї нейромережі з незаконною чи аморальною метою.
Щодо затримання педофілів, які брали в цьому участь, нічого не відомо.
- Розслідувачі BBC викрили сотні людей у США, Великій Британії та інших країнах на замовленні в індонезійців відео катування та вбивства дитинчат довгохвостих мавп. Серед замовників були особи, яких називали “Король тортур”, “Містер Мавпа” та “Садистка”.