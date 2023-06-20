Розслідувачі BBC викрили сотні людей у США, Великій Британії та інших країнах на замовленні в індонезійців відео катування та вбивства дитинчат довгохвостих мавп. Серед замовників були особи, яких називали "Король тортур", "Містер Мавпа" та "Садистка".

Джерело: BBC.

Спершу контент поширився в YouTube, переважно з Індонезії. Алгоритми відеохостингу поширювали подібні відео в рекомендації, коли користувачі просто цікавилися інформацією про милих тварин, зокрема про мавп.

На YouTube рівень поводження з мавпами був не таким жорстоким, як у Telegram. Згодом у месенджер перейшла злочинна мережа. Деякі групи з жорстоким контентом налічували понад тисячу учасників.

Журналісти BBC додалися до одного із головних каналів із тортурами в Telegram під прикриттям. Вони виявили, що сотні людей придумували екстремальні ідеї катувань над мавпами, щоб доручити реалізувати свої ідеї індонезійцям та людям в інших країнах Азії. Зокрема вони хотіли створити фільми на замовлення.

Розслідувачі відстежили живодерів в Індонезії, коли покупці перебували в інших країнах. Аби притягнути злочинців до відповідальності — журналісти отримали доступ до міжнародних правоохоронних органів. Нині близько 20 людей з різних куточків світу перебувають під слідством, серед них троє жінок з Великої Британії та чоловік з американського штату Орегон.

Одним з ключових розповсюджувачів жорстокого поводження з мавпами виявився Майк Маккартні, відомий як “Король тортур”. Чоловік є колишнім членом банди мотоциклістів, який певний час провів у в’язниці. На його думку, поширення цих відео “нічим не відрізняється від грошей на наркотиках, гроші з яких ідуть з брудних рук, а ці гроші йдуть із кривавих рук”.

У 40-річної Стейсі Сторі з Алабами, більш відомої як “садистка”, поліція знайшла близько 100 відео із тортурами мавп. Вона зізналася, що платила за створення деяких найбільш екстремальних з них.

Останнього ватажка назвали “Містер Мавпа”, але його особистість не викрили з міркувань безпеки. За його словами, він несе відповідальність за смерть щонайменше чотирьох мавп і за катування багатьох інших. Він зізнався, що замовляв надзвичайно жорстокі відео.

Нині їм та ще двом ключовим цілям розслідування, яке проводить Міністерство внутрішньої безпеки, не висунули звинувачення. Утім їм може загрожувати до семи років ув’язнення. Ще двох підозрюваних затримала поліція Індонезії: одного з них засудили до трьох років ув’язнення, а іншого — до восьми місяців (максимальний термін, який можна отримати за катування тварин).

У Facebook повідомили, що вже видалили групу, на яку журналісти звернули увагу. В YouTube заявили, що працюють над швидким видаленням такого контенту. Керівництво Telegram зазначило, що “прагне захищати конфіденційність користувачів і права людини, зокрема свободу слова”, і додали, що їхні модератори “не можуть активно патрулювати приватні групи”.