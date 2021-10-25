У Пекіні вирішили відкласти проведення марафону через сплеск коронавірусних інфекцій.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Це сталося після того, як високопоставлений чиновник охорони здоров’я країни попередив, що очікується подальше поширення нового спалаху захворювання.

На цей час у Китаї зареєстровано понад 133 випадків захворювання в 11 провінціях. Всі вони були пов’язані зі штамом Delta.

Останній спалах вважається найбільшим із серпня цього року.

Пекінський марафон, який проводиться щорічно з 1981 року, є одним з найбільших місцевих спортивних заходів Китаю. Забіг традиційно починається на площі Тяньаньмень і закінчується на площі Святкування в Олімпійському парку Пекіна.

Очікувалося, що в марафоні, який мав відбутися 31 жовтня, візьмуть участь близько 30 тисяч осіб.

Організатори марафону заявили, що скасовують захід, “щоб запобігти ризику поширення епідемії й захистити здоров’я і безпеку більшості бігунів, персоналу та жителів”.