Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Це сталося після того, як високопоставлений чиновник охорони здоров’я країни попередив, що очікується подальше поширення нового спалаху захворювання.
На цей час у Китаї зареєстровано понад 133 випадків захворювання в 11 провінціях. Всі вони були пов’язані зі штамом Delta.
Останній спалах вважається найбільшим із серпня цього року.
Пекінський марафон, який проводиться щорічно з 1981 року, є одним з найбільших місцевих спортивних заходів Китаю. Забіг традиційно починається на площі Тяньаньмень і закінчується на площі Святкування в Олімпійському парку Пекіна.
Очікувалося, що в марафоні, який мав відбутися 31 жовтня, візьмуть участь близько 30 тисяч осіб.
Організатори марафону заявили, що скасовують захід, “щоб запобігти ризику поширення епідемії й захистити здоров’я і безпеку більшості бігунів, персоналу та жителів”.