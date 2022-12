Про це інформує CNN.

Стан легенди бразильського футболу погіршується. Як зазначив його спортивний менеджер Френк Халід, колишній спортсмен вже попрощався з рідними та друзями.

Pele says goodbye to family and friends from the hospital bed. Football legend, Pele is slowly losing the battle against Cancer, family says ‘his condition is worsening even further’. 😢🙏💔 pic.twitter.com/IvIQJ8zuXd

