29 листопада 82-річний Пеле потрапив у лікарню Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу. Згодом стало відомо, що хімієтерапія не допомагає, онкозахворювання продовжило прогресувати у колишнього нападника збірної Бразилії.

Про це інформує CNN.

Стан легенди бразильського футболу погіршується. Як зазначив його спортивний менеджер Френк Халід, колишній спортсмен вже попрощався з рідними та друзями.

Pele says goodbye to family and friends from the hospital bed. Football legend, Pele is slowly losing the battle against Cancer, family says ‘his condition is worsening even further’. 😢🙏💔 pic.twitter.com/IvIQJ8zuXd — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) December 26, 2022

Восени 2021 року у Пеле діагностували онкозахворювання, його прооперували. Лікарі призначили курс хіміотерапії, проте згодом організм 82-річного бразильця перестав реагувати на лікування.

Бразильська команда “Сантос” же із січня 2023 року змінить емблему на честь свого вихованця. Так, команда вирішила віддати шану своєму Пеле.

Також “Сантос” встановив на своєму стадіоні золоту труну, призначену для Короля футболу. Передбачається, що арена стане місцем збору вболівальників, передає AS.

Сім’я Пеле зараз демонструє велику єдність. Його донька Келі Насіменто залишає світлини, об’єднаних у лікарні родичів, щоб підтримати та надати сили своєму батькові. Вона поділилася у своєму Instagram сімейним фото у лікарні. Під зображенням подякувала персоналу закладу.

Навіть у смутку ми просто маємо бути вдячними. Дякую, що ми разом, дякую за всю вашу любов, дякую, що ви зараз тут із ним”, і додала побажання щасливого Різдва.

Довідка. Пеле (справжнє ім’я Едсон Арантіс ду Насіменту) – бразильський футболіст, нападник. Грав за клуби “Сантос” і “Нью-Йорк Космос”. Провів 89 матчі і забив 80 голів у складі збірної Бразилії. Він є єдиним футболістом, котрий тричі став чемпіоном світу як гравець (у 1958, 1962 та 1970 роках). Футболіст взяв участь у чотирьох чемпіонатах світу. У 14 матчах чемпіонатів світу Пеле забив 12 голів. Також Пеле був визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу 1970 року та найкращим бомбардиром збірної Бразилії з 77 голами у 92 матчах. Свій перший чемпіонат світу він виграв у 17 років.

Під час хрещення йому дали ім’я Едсон. У сім’ї всі кликали хлопця “Діко” (скорочення від Едісон). Прізвиськом “Пеле” його почали називати друзі в 9-річному віці. Діко спочатку зовсім не подобалось, що його так кличуть, але друзям ім’я припало до душі. З того часу всі почали називати його “Пеле”. Жодна з версій про походження цього імені досі повністю не підтверджена.

1999 року Міжнародний олімпійський комітет визнав Пеле “Атлетом століття”, попри те, що той ні разу не брав участі в Олімпійських Іграх. Французький спортивний журнал “Екіп” назвав бразильця “Спортсменом сторіччя”.

Визнаний найкращим футболістом століття за версією ФІФА і за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики.

На його честь названо стадіон у місті Масейю — 30-тисячний стадіон Estádio Rei Pelé (буквально “Стадіон короля Пеле”), збудований 1970 року.

Футболіст написав кілька мемуарів, зокрема “Пеле: моє життя і прекрасна гра”, “Моє життя в картинках” і “Пеле: автобіографія”. Окрім цього, він зіграв в кількох фільмах 1970-х і 1980-х років. Та написав саундтрек до фільму “Пеле (1977)”, а також до інших музичних творів.

День Пеле відзначається в Сантосі, Бразилія, 19 листопада кожного року, щоб відзначити дату його 1000-го голу. За професійну кар’єру спортсмен забив 1281 гол.