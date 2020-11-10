Віцепрезидент США Майк Пенс розповів про досягнення під час випробовування вакцини від коронавірусу від компанії Pfizer як про здобутки адміністрації Дональда Трампа. Але компанія не фінансувалася урядом.

Про це повідомляють #Букви.

Напередодні компанія Pfizer оголосила перші результати випробовувань своєї вакцини від коронавірусу.

Пенс, реагуючи на це, розповів про ці результати як про наслідок сумісної роботи компанії та уряду.

“Величезні новини: завдяки державно-приватному партнерству, створеному президентом Дональдом Трампом, Pfizer оголосила, що випробування вакцини проти коронавірусу є ефективним, вона запобігла зараженню у 90% добровольців”, – написав він.

Проте в понеділок, 9 листопада, у компанії повідомили, що не отримували грошей на створення вакцини від американського уряду.

“Ми ніколи не брали грошей ні від уряду США, ні від кого”, – повідомила у коментарі The New York Times керівниця відділу розробки вакцин Pfizer Кетрін Янсен.

Пізніше у компанії розтлумачили, що уряд замовив у них потенційну вакцину, але вони не отримували фінансування для розвитку проєкту, на відміну від своїх суперників.