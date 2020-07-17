У США відбулися успішні випробування гіперзвукової ракети, розробкою якої раніше хвалився президент країни Дональд Трамп.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на високопоставленого представника Пентагону.

Це перше офіційне підтвердження того, що США дійсно займаються розробкою тієї самої “супер-пупер” ракети, яка перевищує швидкість звуку в 17 разів. Саме ці “факти” раніше називав Трамп, щоб охарактеризувати розробку.

“Насправді президент мав на увазі недавні льотні випробування, які ми провели в березні, коли швидкість ракети в 17 разів перевищувала швидкість звуку”, – сказав високопоставлений представник Пентагону.

При цьому, чиновник зазначив, що американські системи навряд чи будуть розгорнуті раніше 2023 року.

З огляду на високу швидкість таких ракет і їх здатність маневрувати в атмосфері, гіперзвукові ракети особливо важко захищати від використання звичайних систем ПРО, які призначені для протидії і перехоплення балістичних ракет, траєкторія яких набагато більш передбачувана, ніж їх гіперзвукові аналоги.