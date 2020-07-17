Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на високопоставленого представника Пентагону.
Це перше офіційне підтвердження того, що США дійсно займаються розробкою тієї самої “супер-пупер” ракети, яка перевищує швидкість звуку в 17 разів. Саме ці “факти” раніше називав Трамп, щоб охарактеризувати розробку.
“Насправді президент мав на увазі недавні льотні випробування, які ми провели в березні, коли швидкість ракети в 17 разів перевищувала швидкість звуку”, – сказав високопоставлений представник Пентагону.
При цьому, чиновник зазначив, що американські системи навряд чи будуть розгорнуті раніше 2023 року.
З огляду на високу швидкість таких ракет і їх здатність маневрувати в атмосфері, гіперзвукові ракети особливо важко захищати від використання звичайних систем ПРО, які призначені для протидії і перехоплення балістичних ракет, траєкторія яких набагато більш передбачувана, ніж їх гіперзвукові аналоги.
- У травні Трамп заявляв, що в США активно розробляють нову ракету, яка стане найшвидшою в світі, розвиваючи в 17 разів більше швидкість ніж існуючі.