У Пентагоні виступають проти надання адміністрацією президента США Джо Байдена доказів воєнних злочинів Росії проти України до Гаазького суду. Вони бояться створити прецедент, який прокладе шлях для притягування до відповідальності американців.

Про це повідомило The New York Times.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розпочав розслідування після вторгнення Росії в Україну 2022 році.

За даними видання, хочуть передати докази решта адміністрації, включно з розвідувальними службами, Державним департаментом і міністерством юстиції. Інформація охоплює матеріали про рішення російських офіційних осіб навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Також є докази щодо викрадення тисяч українських дітей з окупованих територій.

Наприкінці 2022 року Конгрес США змінив давні юридичні обмеження на американську допомогу суду. Було дозволено країні допомагати у розслідуваннях та можливому судовому переслідуванні, пов’язаних із російсько-українською війною.

Всередині адміністрації Байдена “за зачиненими дверима продовжує розігруватися політична суперечка про те, чи це потрібно робити”.

“3 лютого Рада національної безпеки скликала засідання “головного комітету” на рівні Кабінету міністрів у спробі розв’язати суперечку, але міністр оборони Ллойд Остін продовжував заперечувати”, – йдеться у матеріалі.

За словами речниці нацбезпеки США Едрієнн Вотсон, уряд “підтримує низку розслідувань для виявлення та притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за російські воєнні злочини, зокрема через українську прокуратуру, ООН і Міжнародний кримінальний суд”.

“Російські сили здійснюють воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, і український народ заслуговує на справедливість. Ми також працюємо над викриттям звірств Росії в Україні, щоб світ міг побачити, що роблять російські війська”, – сказала вона.