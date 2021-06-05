Пентагон заявив, що не дозволятиме військовим об'єктам США вивішувати прапори ЛГБТ-спільноти на честь Прайд-місяця.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Червень вважається Прайд-місяцем, впродовж якого різні спільноти ЛГБТ+ проводять заходи для привернення уваги громадськості до проблем та потреб людей ЛГБТ+.

Однак Пентагон вирішив дотримуватися політики, встановленої колишнім президентом Дональдом Трампом, що обмежує тип прапорів, які дозволено вивішувати на базах.

Зазначимо, що цю політику встановлено у липні 2020 року. Вона передбачає вивішування на будівлях військових об’єктів лише окремих прапорів. Запровадження цієї політики розглядалося як спосіб тодішнього міністра оборони Марка Еспера фактично заборонити демонструвати прапор Конфедерації, не згадуючи про нього спеціально.

“Цього місяця не буде зроблено винятку для прапора ЛГБТ+”, – заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, таке рішення прийняли для того, щоб не виникало відчуття порушення правила, встановленого в липні.

“Це жодним чином не показує відсутність поваги або захоплення людей із ЛГБТК-спільноти, персоналом у формі та поза формою, яка служить у Пентагоні та його відділах. Ми пишаємось ними”, – додав Кірбі.

Крім того, у свій перший день перебування на посаді Байден підписав розпорядження, яке наказує федеральним агенціям захищати ЛГБТК за всіма федеральними законами, що забороняють дискримінацію за ознакою статі. Байден також дозволив трансгендерам служити в армії США.