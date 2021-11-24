Міністерство оборони Сполучених Штатів заявило, що створить нову групу для розслідування повідомлень про присутність НЛО в обмеженому повітряному просторі.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Сполучених Штатів.

Формування групи відбулося після того, як уряд оприлюднив у червні звіт, згідно з яким у 144 випадках спостережень об’єктів у повітряному просторі не вистачає даних для визначення їхньої природи.

Кураторами нової групи ідентифікації повітряно-десантних об’єктів та синхронізації управління будуть заступник міністра оборони з розвідки, директор Об’єднаного штабу та посадовці з Офісу директора національної розвідки.

Заступниця міністра оборони Кетлін Хікс заявила, що наявність неідентифікованого повітряного явища в обмеженому повітряному просторі створює потенційну загрозу безпеки польотів для екіпажів і викликає потенційні проблеми для національної безпеки.

Нова група, яка замінить оперативну групу з неідентифікованих повітряних явищ ВМС США, працюватиме над виявленням, ідентифікацією та атрибутуванням об’єктів, а також оцінкою та пом’якшенням будь-яких пов’язаних з ними загроз.