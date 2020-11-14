Перед матчем в Німеччині у чотирьох футболістів збірної України виявили коронавірус COVID-19.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Зокрема, COVID-19 підхопили Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Віктор Коваленко та Сергій Сидорчук, а також менеджер збірної Вадим Комардін.

“На жаль, ПЛР-тести, взяті в п’ятницю вранці у збірників у приміщенні готелю Steinberger Grand Hotel, дали позитивні результати”, – йдеться в повідомленні.

Таким чином, особи, в яких виявлено коронавірус, залишилися на самоізоляції у своїх готельних номерах. Решта команди виїхала на передматчеве тренування на “РБ Арені”, яке розпочалося із 15-хвилинним запізненням.

У суботу близько 14:00 за київським часом у готелі буде здійснене повторне ПЛР-тестування всіх членів збірної України.

Зазначимо, що сьогодні, 14 листопада, в Лейпцігу в рамках турніру Ліги націй відбудеться матч Німеччина-Україна.