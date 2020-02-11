Про це розповів в інтерв’ю “Економічній правді” перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

“Будівництво “метро на Троєщину” потрібно починати із станції метро “Вокзальна”. Спершу треба з’єднати “Вокзальну”, “Лук’янівську” і “Тараса Шевченка”. Після того вже не буде різниці, у який бік тягнути метро — Жулян чи Троєщини”, – зазначив Поворозник.

Він уточнив, що спочатку розглядався варіант будівництва першої черги нової гілки метрополітену від станції метро “Тараса Шевченка” по відкритій частині до Русанівських садів.

“Однак наразі станція “Тараса Шевченка” завантажена відсотків на 97. Додати туди пасажиропотік з усієї Воскресенки і Троєщини неможливо”, – розповів Поворозник.

У КМДА також не відмовляються від проєкту запуску трамтрейну від Троєщини (рейкової системи з підвищеними експлуатаційними характеристиками завдяки можливості одночасної експлуатації трамвайної і залізничної інфраструктури).

У КМДА збираються домовлятися з “Укрзалізницею” в частині використання шляхів залізниці на території Києва.

“Проєкт “трамтрейн” — це вихід за межі Києва. Практично до всіх міст-супутників столиці підведена залізниця: до Борисполя, Броварів, Ірпеня, Вишгорода. Залізниця могла б вирішити проблему заторів на в’їзді в місто. Це великий цікавий проєкт. Нам дуже важлива позиція “Укрзалізниці”. Це агломераційне питання”, – наголосив Поворозник.